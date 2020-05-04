Muğlalı eczacıdan maske dağıtımı yorumu: Ellerine yüzlerine bulaştırdılar

Muğla'nın Ortaca ilçesinde hizmet veren eczacı Cengiz İlhan, sadece maske dağıtımıyla ilgili 5 kez karar değiştirildiğini, eczacıların vatandaşa dert anlatmaktan bıktığını dile getirdi. “Maske işini ellerine yüzlerine bulaştırdılar” diyen İlhan yaşadıklarını SÖZCÜ'ye anlattı.

MASKE DAĞITIMINDA 5 KEZ KARAR DEĞİŞTİ

Cengiz İlhan eczacılar olarak yaşadıklarının gerçekten trajikomik olduğunu söyledi. İlhan, sadece maske satışıyla ilgili 5 kez karar değiştiğini hatırlatarak şunları söyledi

* Parayla sattığımız maskelerden ücret kaldırıldı. Ücretsiz olarak iki partiyi dağıtıp bitirdik. Üçüncü parti maske geldiğinde uygulama tekrar değişti.

* Malumunuz, PTT ile gönderilecekti. Sonra şifre ile eczaneden verilecektir denildi. Şifre işi de kalktı, TC numarası ile oldu.

* Şimdi yine değiştik ve SGK'lı çalışana verilmeyecek, onlar iş yerinden alacak diye bildirildi. SGK çalışanı eczanelerden maske alamayacak ama eşi ve çocuğu alabilecek.

* Yarından itibaren eczaneye işçi ve memur gelirse maske veremeyeceğiz. Çalışmayan eşi, 20 yaşından küçük, 65 yaş üstüne zaten yok.

Bir maske işini bile eline ayağına bulaştıranlara, Türkiye Eczacılar Birliği olup da eczacının derdini anlatamayanlara biz anlatamadık. Kararı size bırakıyorum.

“MASKE MEDİKAL ÜRÜN İSE ECZANE SATMALI”

“Maske medikal ürün ise bunu eczane satmalı ve parasını da SGK ödemeli.” Cengiz İlhan sözlerini şöyle sürdürdü:

* Eczacılık kanununda bu var. Enjektör bedelini nasıl SGK ödüyorsa maskeyi de ödeyecek. Eczanelerden vatandaş maskeyi alacak denseydi, sorun olmazdı. Vatandaş istediği çeşit maskeyi fark parası öder alırdı.

* Hasta bezinin nasıl yarısını ödeyip alıyorsa. Vatandaşa da, eczacıya da yazıktır, eziyettir.

“GELELİM DERT DİNLEYİP, DERMAN VERMEYE”

“İki metre mesafe uygulamasının devam ettiğini, arkada insanlar sırada beklerken bile vatandaşın sorularını yanıtlamak zorunda kaldıklarını da sözlerine ekleyen Cengiz İlhan şöyle devam etti:

* ‘Maske neden yok?’ diye sordular, anlattık. ‘Kolonya da olacaktı’, onu da anlat. ‘Şifrem var, maske yok’, anlat. ‘Devamı nerede’, anlat. ‘Mecbursun bulacaksınız’, anlat. ‘İçinde mektup çıkacaktı’ anlat. ‘Cumhurbaşkanın imzası yok, siz sahte maske veriyorsunuz’, anlat. ‘PTT müracaatım var gelmedi’, anlat.

DAHA NELER ANLATMADIK Kİ

* Önceden de neler anlattık neler. İlaç fark parasını anlat. Muayene ücreti anlat. Raporlu ilacı neden alamadığını anlat. Doktor yazmış neden alamadığını anlat. Anlat anlat bitmez.

* Ey halkım siz anlayın artık bu eczacılarınızı. 5 yıl tahsil. En yüksek puanlarla fakülteye gir. Laboratuvarları ile teorisi ile eğitimini tamamla, emek ver. Kendi sermayenle bedava SGK hizmeti yap. Vatandaş ile karşı karşıya kal. Bu şekilde hizmeti kim yapar?