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Muhtarın isyanı: Köyde corona olanları ifşa etti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir muhtar köy halkının corona tedbirlerine uymamasına isyan etti. Köyde kısa sürede 9 kişinin corona olması üzerine muhtar, sosyal medya hesabından virüse yakalananları ifşa etti.

İsmail AKDUMAN
09:41 -
Haberler Gündem
Muhtarın isyanı: Köyde corona olanları ifşa etti

Çaycuma ilçesine bağlı yaklaşık 450 kişinin yaşadığı Kalaycıoğlu Köyü’nde son günlerde corona virüsü vakalarının artmasın üzerine muhtar Yalçın Kalaycıoğlu isyan etti.

Sosyal medya hesabından köy halkının corona virüsü tedbirlerine uymadığını ve köyün karantinaya alınabileceğini dile getiren muhtar, 9 kişinin pozitif ve yaklaşık 20 kişinin de temaslı olduklarını açıkladı.

Foto: SÖZCÜ / Köy Muhtarı Yalçın Kalaycıoğlu

POZİTİF VAKALARI İFŞA ETTİ

Testleri pozitif çıkan vatandaşların isimlerini de ifşa eden köy Muhtarı Kalaycıoğlu, şunları söyledi:

* Arkadaşlar alınan önlemlere uymuyoruz yapılan uyarıları dikkate almıyoruz. Sadece mahallemizde virüs aldı başını gidiyor lütfen biraz dikkat edelim.

* Sadece pozitif vakamız 9 tane, temaslı vaka 20’nin üzerinde. Uyarıları dikkate alalım. Böyle giderse mahallemiz ve köyümüz karantinaya alınacak.

* Burada çalışan işine gidip ekmek parası kazananlar var bu bir vebaldir, kimsenin kimseye bunu yapmaya hakkı yoktur.

Muhtar, bir süre sonra bu paylaşımını kaldırdı.

Corona sosyal medya Sözcü Zonguldak
Son güncelleme: 09:43 26.09.2020
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