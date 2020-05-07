OdaTV iddianamesi kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MİT görevlisi şehidin cenaze törenine ilişkin görüntüleri yayınladıkları iddiasıyla aralarında OdaTV yöneticileri Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ile Yeniçağ yazarı Murat Ağırel'in de bulunduğu 8 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Yargılama İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak. İddianamede şehit edilen MİT mensubunun cenaze görüntülerinin yayınladığı ve sosyal medyada isimlerinin açık yazıldığı belirtildi.

“SİSTEMATİK VE KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE İFŞA EDİLDİ” İDDİASI

Haberler ve sosyal medya paylaşımlarından sonra MİT Başkanlığı tarafından suç duyurusu yapıldığı hatırlatılan iddianamede, “Şüpheliler tarafından MİT'in yurtdışı görev ve faaliyetlerine ilişkin hususlar ile devletin gizli kalması gereken bilgileri ve Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun ilgili hükümlerine rağmen şehit MİT mensuplarının kimlik bilgileri, fotoğrafları ve cenazeye katılan diğer MİT mensuplarının görüntüleri bir plan dahilinde, sistematik ve koordineli biçimde Twitter isimli sosyal medya hesapları ile bir kısım gazete ve internet siteleri üzerinden ifşa edilmiştir” denildi.

Şüphelilerin suçlandığı eylemlere ilişkin de değerlendirmelerin yapıldığı iddianamede, Genel Yayın Yönetmenliğini Barış Pehlivan'ın, Sorumlu Müdürlüğünü Barış Terkoğlu'nun yaptığı OdaTV'de, MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin yapılan haberde görüntülerin yayımlandığı belirtildi.

MİT BAŞKANLIĞININ SUÇ DUYURUSU DA YER ALDI

İddianamede “MİT mensubu şehidin kimlik bilgileri, ailevi bilgileri ve MİT Başkanlığı'ndaki görevine ilişkin bilgilerle birlikte cenazeye katılan diğer MİT mensuplarının görüntülerine yer verildiği tespit edilmiştir” değerlendirilmesi yapıldı.

İddianamede MİT Başkanlığının yaptığı suç duyurusu da yer aldı. Suç duyurusunda “Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın 4 Mart 2020 tarihli suç duyurusu yazısında da haberde paylaşılan cenaze görüntülerinde merhum dışında başka MİT personelinin de fotoğraflarına yer verilerek deşifrelerine yol açıldığı” iddia edildi.

“EŞ ZAMANLI PAYLAŞIM”

İddianamede Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel ve Birgün gazetesi yazarı Erk Acarer'in Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımlarla MİT şehitlerinin fotoğrafları ve kimlik bilgilerini açıkladığı ve bu paylaşımların “eş zamanlı” yapıldığı öne sürüldü.

Genel yayın yönetmenliğini Mehmet Ferhat Çelik'in, sorumlu müdürlüğünü Aydın Keser'in yaptığı Yeni Yaşam gazetesinin internet sitesinde ve gazetede de yayımlanan haberlerle MİT mensuplarının fotoğraflarının paylaşılarak isimlerinin açık şekilde verildiği vurgulandı.

İddianamede, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ’ın Meclis'te yaptığı açıklama ve hakkında hazırlanan fezleke de yer aldı.

FOTOĞRAFI ÇEKEN DE ŞÜPHELİ

İddianamede OdaTV'deki haberde imzası bulunan muhabir Hülya Kılınç ve MİT mensubunun cenaze törenine katılarak fotoğrafları çeken Eren Ekinci ile de şu ifadeler yer aldı:

*Şüpheli Hülya Kılınç'ın, cenazeye katılan diğer MİT mensuplarının deşifre edildiği görüntüleri şüpheli Eren Ekinci'den temin ettiği, Akhisar Belediyesi basın biriminde sözleşmeli memur olarak çalışan şüpheli Eren Ekinci'nin MİT mensubunun cenaze törenine katıldığı, törende bazı görüntüleri kayda aldığı.

*MİT mensuplarının deşifre edildiği soruşturmaya konu yazının yayınlanmasından bir gün önce şüpheli Hülya Kılınç'ın şüpheli Eren Ekinci ile irtibata geçerek cenaze töreniyle ilgili bilgi aldığı ve cenaze törenine ait görüntü istediği.

*Şüpheli Eren Ekinci'nin de cenaze töreninde çektiği bazı görüntüleri şüpheli Hülya Kılınç'a WhatsApp isimli haberleşme programı üzerinden gönderdiği, bu görüntülerden bir kısmının 3 Mart 2020 tarihinde Oda Tv isimli internet sitesinde yayınlanarak cenazeye katılan MİT mensuplarının deşifre edildiği tespit edilmiştir.

8 YILDAN 19 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 1’i firari, 6’sı tutuklu toplam 8 gazeteci şüpheli olarak yer alıyor.

İddianamede şüphelilerin, “Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama, İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçlaması yapılıyor. İddianamede 8 şüpheliye “Devlet Sırlarına Karşı Suçlar” ve “MİT Kanununa muhalefet etme” suçlamasıyla 8 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

ODATV AVUKATINDAN AÇIKLAMA

OdaTV avukatı Hüseyin Ersöz de yaptığı açıklamada “Bu iddianame karşısında ‘Hukuki yorum' yapmayı ‘zül' görüyorum. Hukuk metni olmayan bir iddianame tarih çöplüğündeki yerini alır elbet. Bize ise savunma yapmak değil, ‘tarihe not düşmek' sorumluluğu kalır. Utanan biz olmayacağız!” dedi.

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