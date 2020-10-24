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Okulda sınavlar yüz yüze mi olacak?

Pandemi nedeniyle okullar yüz yüze eğitime kademeli olarak geçiş yapıyor. Yüz yüze eğitime geçişle birlikte öğrenciler ve veliler, sınavların nasıl yapılacağını merak etmeye başladı. MEB'ten ise sınavlarla ilgili açıklama geldi. 2020-2021 eğitim yılında sınavlar okullarda yüz yüze yapılacak.

Güncellenme: 09:49, 24/10/2020
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Okulda sınavlar yüz yüze mi olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karara göre okullarda sınavlar yüz yüze yapılacak. Okul idaresi ve öğretmenler sınav programını öğrencileri gruplara ayırarak oluşturacak ve ilan edecek. Öğrenciler belirlenen tarihlerde okullara giderek sınavlarına girecekler.

OKULDA SINAVLAR NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimde sınavların yapılma yöntemine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Sınavlar yüz yüze olacak. Sınavlar yüz yüze olacağı için EBA TV’deki derslerin izlenmesi bir zaruret. Onu izlemezse sınavların içeriği oradan sorulacağı için öğrenci açısında problem olabilir. Niye yüz yüze yapıyoruz? Çünkü eğer sınav yapmazsak, yüz yüze yapmazsak ya da sınav şeklimizi dönüştürürsek ölçe değerlendirme açısında uzun vadeli en 4-5 seneyi kapsayan bir problem çıkıyor. Problem şu, öğrencilerin öğrenme kayıpları arttıkça bir sonraki yılın öğrenme içeriklerini almayla ilgili zemin basamak basamak ortadan kalkıyor. O yüzden de bu öğrenme kayıplarını aza indirmemiz lazım” dedi.

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