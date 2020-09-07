‘Parmak çocuk’ İlker hayatını kaybetti!

Milyonda bir görülen ve Türkiye’de 2 kişide bulunan (Silver- Russell) büyüme ve gelişme geriliği hastalığına yakalanan 15 yaşındaki “parmak çocuk” İlker Bayrak, evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle nefes almamaya başladı.

AİLESİ YASA BOĞULDU

Kalbi duran İlker, ailesi tarafından hemen İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen İlker Bayrak hayatını kaybetti. Boyu 65 santim, ağırlığı ise 4 kilogram olan İlker Bayrak'ın ölümü ailesini, yakınlarını ve tüm ilçeyi hüzne boğdu.

Bursa İnegöl’de yaşayan Adnan ve Elif Bayrak çiftinin çocukları İlker Bayrak, doğduğunda gelişme şikayeti ile ailesi tarafından Bursa’daki hastanelere götürülmüş burada teşhis konulamayınca Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilmişti.

İlker Bayrak’ın burada yapılan tetkiklerinde, milyonda bir görülen ‘Silver- Russell’ yani büyüme ve gelişme geriliği hastası olduğu tespit edilmişti. (DHA/İHA)