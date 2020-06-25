Pazar esnafı isyan etti: Biz nasıl ekmek yiyeceğiz?

Konya’nın Selçuklu ilçesindeki Nalçacı semt pazarı corona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılmıştı. Normalleşme sürecinin ardından Konya’da birçok pazar yerinin açılmasına rağmen AKP’li Selçuklu Belediyesi tarafından Nalçacı semt pazarının kapalı tutulmasına esnaf isyan etti.

Sabah saatlerinde pazar alanında toplanan esnaflar, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya çağrıda bulunarak pazar yerinin açılmasını talep etti.

”OY ZAMANI GELDİĞİNDE OY İSTİYORLAR”

Pazar alanında SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulunan esnaflardan Bülent Kaplan, şunları söyledi:

* Pazarımız 3 aydır kapalı olduğu için mağduruz. Ev kirasını, elektrik ve su faturasını ödeyemiyoruz. Bana bu ay 280 lira su parası geldi. Bir marketin açılışına Konya Valisi, 4 belediye başkanı ve kaymakam gitti. Bizim pazarımıza hiçbir yetkili gelmiyor. Buraya sadece devlet memurları geldi. Oy zamanı geldiğinde oy istiyorlar. Biz onlara oy verdik, yine de vereceğiz. Biz devlete karşı suç işlemiyoruz. Biz sadece ekmeğimizin derdindeyiz.

* Konya’nın her tarafında kısıtlama kalktı. Belediye otobüsleri ayakta yolcu taşıyor. Neymiş pazar yerinde sosyal mesafe yokmuş.

* Hepimizin araçlarında binlerce liralık ürün var. Malımızı çöpe mi atalım? Ama biz yine de çöpe atmayız. Malımızı götürür bir aşevine veririz..

POLİS EŞLİĞİNDE SELÇUKLU BELEDİYESİ’NE GİDİLDİ

Pazarcıların isyanının ardından semt pazarı alanına Konya Pazarcılar Odası Başkanı Yasin Aktaş gelerek, AKP'li Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı telefonla aradı. Görüşmenin ardından pazarcılar Pekyatırmacı ile görüşmek üzere polis eşliğinde pazar yerinden ayrıldı.

Konya Selçuklu Belediye Başkanı ile belediye binasında görüşen esnaflara bir hafta sonra pazar yerinin açılacağı sözü verildi.