Kariyerini son olarak özel bir hastanede sürdüren Prof. Dr. Burak Erdamar’ın motosiklet kazası sonrası vefat ettiği haberi yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Prof. Dr. Burak Erdamar’ın hayatı hakkındaki bilgiler ise merak edilmeye başlandı. Peki Prof. Dr. Burak Erdamar kimdir? Prof. Dr. Burak Erdamar kaç yaşında ve nerelidir?

PROF DR. BURAK ERDAMAR KİMDİR?

Prof. Dr. Burak Erdamar 1968 yılında New York’ta doğdu. 1988-1994 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1994-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi aldı.

2003 yılında doçent, 2017 yılında profesör ünvanına sahip oldu. 1998-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olarak çalıştı.

İngilizce ve Fransızca bilen Prof. Dr. Burak Erdamar 2002 yılından bu yana Memorial Şişli Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olarak hizmet veriyor.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi

1994 – 1998 , İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi

1988 – 1994 , İstanbul/Türkiye

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

Çeşitli konularda ve alanda yayınlanmış 100'e yakın ulusal ve uluslararası makale ve bilimsel yayın, çok sayıda panel, eğitim, konferans ve kongre.

Mesleki Ödül, Derece ve Deneyimler

1994 – Eylül dönemi tıpta uzmanlık sınavında Temel Bilimler Türkiye ikincisi, Klinik Bilimler Türkiye dördüncüsü.

Türkiye Klinikleri Bilgi yarışması Türkiye birinciliği (1994)

Mesleki Üyelikleri

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

KBB ve Estetik Yüz Cerrahisi Derneği