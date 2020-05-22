Prof. Ergönül, İstanbul’da corona virüsü bağışıklık oranını açıkladı

Koç Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı ve Türkiye Bilim Akademisi üyesi Prof. Önder Ergönül, SÖZCÜ TV’de Nevşin Mengü ile Özel Haber‘e konuk oldu.

Dünya tıp literatüründe Covid-19’la ilgili on binlerce makale olduğunu, Türkiye’nin ise bu çalışmalar noktasında yetersiz kaldığını belirten Prof. Önder Ergönül, bunun sebebini ise hem Türkiye’nin yazı geleneğinin güçlü olmaması hem de bilimsel çalışma yapılması için Sağlık Bakanlığı’ndan izin alma zorunluluğuyla açıkladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMALARI KABUL ETMİYOR

Türkiye’den de makalelerin olduğunu fakat bunların az sayıda ve çok önemli yayınlar olmadığını vurgulayan Prof. Ergönül, “Bilimde çok temel bir kural vardır, söz uçar yazı kalır, sözle yürümez bu işler” dedi. Sağlık Bakanlığı’nın çok merkezli çalışmaları kabul etmediğine dikkat çeken Prof. Önder Ergönül, şunları söyledi:

* Üniversiteler arası işbirliğiyle hazırlanmış, bu anlamda birden fazla üniversitenin verileriyle oluşturulmuş bilimsel çalışmalara bakanlık izin vermiyor.

İYİ NİYETLİ DE OLSA ANLAMSIZ

* Türkiye’de şimdiye kadar corona virüsüyle mücadelede gurur verici adımlar atıldı fakat bilimsel çalışmalarda alınan tutum yanlış. Sağlık Bakanlığı iyi niyetli olarak bir prosedür uyguluyor. Ama iyi niyetli de olsa bu uygulama anlamsız. Çünkü zaten etik kurulları var.

* Sürü bağışıklığından ziyade bir deneme yanılma hamlesi uygulanıyor. Sadece Türkiye değil tüm dünyan bu sistemi benimsedi, daha doğrusu benimsemek zorunda kaldı.

TEPE NOKTASINI GÖRMEZ, DALGALANMA OLMAZ

* Ölüm ve vaka sayılarının düşmesiyle birlikte bu deneme yanılma yoluyla uygulanan yöntemleri doğal karşılıyorum. Ama ABD ve başka birkaç ülke bir an önce normale dönmek için bu yöntemi agresifçe kullanıyor. Artık virüs ilk zamanlarda olduğu gibi tepe noktasını görmez, büyük bir dalgalanma olmasını beklemiyorum.

* Normalleşme sürecinde bulaş azalmasa bile artık hastalık tanındı, biliniyor. Bağışıklık oranı İstanbul’da yüzde 15 civarında. Dünya genelinde de oran bu civarda. Oran yüzde 60 olduğunda gerçekten hastalığa karşı bağışlık kazanmış olacağız.