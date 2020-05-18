Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında iki ay önce kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları ile alışveriş merkezleri geçen hafta normalleşme takvimi kapsamında açıldı.

Ramazan Bayramı’na altı gün kala herkes bayram boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

KABİNE’YE YAKIN KAYNAKLAR ‘UYGULANACAK’ DİYOR

Kabinede ağırlıklı olarak corona virüsüyle mücadele tedbirleri ve normalleşme takviminin sürekliliğinin ele alınacağı toplantıda Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağına karar verilecek.

Toplantıda seyahat yasağının kaldırıldığı kentlerin eklenmesi de bekleniyor. AVM, berber, kuaför ve güzellik salonlarının açılmalarıyla birlikte elde edilen sonuçlar da değerlendirilecek.

Kabine’ye yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda Ramazan Bayramı arefesinden başlayarak 23-24-25-26 Mayıs günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.