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Sağlık Bakanı Koca’dan düğün uyarısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vatandaşlara düğünlerle ilgili uyarılarda bulundu. Koca, "Düğünlerden, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığı, eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor" ifadelerini kullandı.

21:38 -
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Sağlık Bakanı Koca’dan düğün uyarısı!

Bakan Koca’nın Twitter hesabından şu paylaşımları yaptı:

* Düğünlerden, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığı, eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor.

* Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler.

* Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler.

Koca, gazetelerde yer alan “Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs vakalarının en çok artış gösterdiğini açıkladığı Bursa'da sokakta halay çeken düğüncüler, sosyal mesafe kuralına uymadı. Katılanların çoğunluğunun maskesiz olması dikkat çekti” ifadelerini de paylaştı.

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