Sağlık Bakanlığı 14 bin personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR işçi alımı sonuçları sorgulama!

Sağlık Bakanlığı’nın 14 bin işçi alımı kura sonuçları belli oldu. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı kadrolarına alımı yapılacak işçilerin başvuru sonuç bilgileri İŞKUR’un (https://iscisonuc.saglik.gov.tr) adresinden sorgulanabilecek. 30 Mart tarihinde tamamlanan başvuruların ardından sürekli işçi alımı başvuru sonuçları bu akşam (8 Nisan 2020) saat 20.00’dan sonra erişime açılacağı açıklandı. Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura başvuru sonuçlarını sayfamızdaki link üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI 2020 HAKKINDA AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, istihdam edilecek 14 bin sürekli işçi kadrosu için bakanlığın resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şunlar denildi;

T.C. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 14.000 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecektir.

İŞKUR üzerinden il ve meslek bazında talepler toplanmış olup, 737.489 kişi başvuruda bulunmuştur. Yapılacak olan kuralar, 08-09 Nisan 2020 tarihlerinde Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 14.000 işçi asil, 14.000 işçi ise yedek olmak üzere gerçekleştirilecektir.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura sonuçları aynı gün saat 20.00′ den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

08 NİSAN 2020 (ÇARŞAMBA)

Bakanlık Merkez Teşkilatı, Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illeri için,

09 NİSAN 2020 (PERŞEMBE)

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat illeri için kura işlemi gerçekleştirilecektir.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI GÖREVLERİ

Temizlik Görevlisi: Ameliyathane, morg, tuvalet, poliklinik yapılan yerler, acil sağlık hizmetinin yürütüldüğü alanlar, yataklı servisler, laboratuvarlar, görüntüleme alanları, kamu hizmeti yürütülen idari ve diğer sağlık birimleri, ek hizmet birimleri ile tesisin temizlik yapılması gereken her türlü alanında, ilgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen temizlik hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.

Güvenlik Görevlisi (Silahsız): İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.

Klinik Destek Elemanı (Hastane): Sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışır, ayrıca hastaların bakımına yönelik yardımcı hizmetler (hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olur ve refakat eder) ile ilgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen hizmetler ve idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.

Aşçı: İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen yemek hizmetleri (yemekleri hazırlar ve pişirir, mutfaktaki çalışmaları organize eder) ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.