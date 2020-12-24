Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 24 Aralık tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 254 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 19 bin 115’e yükseldi.

Bugün toplam 195 bin 675 test yapıldı. Semptom gösteren 3 bin 218 kişiyle birlikte toplam 18 bin 102 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 100 bin 712 oldu.

Bugün iyileşen 33 bin 985 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 935 bin 292’ye yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.1, toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 805 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 50.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 40 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: MÜJDEYİ ALDIK

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün tespit edilen 3.218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım” dedi.

DÜN 259 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 259 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 192 yeni hastayla birlikte toplam 19 bin 650 vakanın tespit edildiğini ve 34 bin 492 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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