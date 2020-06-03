“Sağlık çalışanlarına unvanları sınavsız verilsin”

Sağlık Bakanlığı’nın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında çalışan devlet memurları için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 19 Nisan olarak açıklanmıştı. Ancak corona virüsü salgını nedeniyle sınav belirsiz bir tarihe ertelendi.

CORONA YÜZÜNDEN SINAVA HAZIRLANMADILAR

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, TBMM Genel Kurulu'nda sağlık emekçilerinin sesi oldu. Bulut sağlık çalışanlarının salgın nedeniyle yoğun bir mesai yaptıklarını ve sınava hazırlanamadıklarını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü gibi devlet kurumlarının sınav ve mülakat stresinden çalışanlarını korumak için sınavsız unvan değişikliği sağladığını hatırlatan Bulut, sağlık emekçilerinin bitirdikleri okulların unvanlarının bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız, mülakatsız olarak verilmesini istedi.