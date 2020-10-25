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Sahte içki can almaya devam ediyor! Vefat edenlerin sayısı 80’e yükseldi

İzmir'de, sahte içki içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen 2 kişi daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 35´e yükseldi. 9 Ekim'den bugüne 10 kentte 80 kişi hayatını kaybetti.

Güncellenme: 22:26, 25/10/2020
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Sahte içki can almaya devam ediyor! Vefat edenlerin sayısı 80’e yükseldi

İzmşr’de sahte içki içtikten bir süre sonra fenalaşan Mehmet Doğan (35) Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Doğan Aksın (76) ise kentteki özel bir hastanede tedaviye alındı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Doğan ve Aksın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğan ve Aksın’ın cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Doğan ve Aksın’ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. Öte yandan, kent genelinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 35’e yükseldi.

İKİ KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İzmir’de bu sabah Konak ilçesinde yaşayan Can Yılmaz da sahte alkol nedeniyle hastaneye kaldırılmış burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yine İzmir'de sahte içkiden zehirlenen Ali V. de tedavi gördüğü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ölmüştü.

SAYI 80’E YÜKSELDİ

9 Ekim'den bugüne Türkiye'nin çeşitli kentlerinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 80’e yükseldi.

İzmir: 35
İstanbul: 10
Aydın: 8
Kırıkkale: 7
Mersin: 8
Kırklareli: 4
Muğla: 3
Zonguldak: 2
Tekirdağ: 2
Trabzon: 1

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Yayınlanma Tarihi:22:18,
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