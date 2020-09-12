Salça kazanı için aile içi dehşet!

Yıldırım ilçesi İsabey mahallesinde sabah saatlerinde aile apartmanında oturan baba ile oğul arasında salça kazanının alınması yüzünden tartışma çıktı.

Daha önceden de kayınvalidesinin eve gidip gelmesi yüzünden babasıyla kavgalı olan taksici Nuri Yavuz (30) “Neden salça kazanını aldın?” diyen babası Sami Yavuz (54) ile kavgaya tutuştu. Olaya dahil olan dede de torununa destek oldu.

OĞUL BALTAYLA BABA TÜFEKLE SALDIRDI

İddiaya göre, Nuri Yavuz kavga sırasında babasının başına balta ile vurup darp etmeye başladı. Kanlar içinde kalan Sami Yavuz, sokağa taşan tartışmada tüfekle oğlunun göğsüne ve ayağına ateş ederek ağır yaraladı.

Gürsu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 çocuk babası genç adam kurtarılamadı. Öte yandan Sami Yavuz’un oğlunun yanı sıra babasına da ateş etmeye çalıştığı, ancak tüfeğinin tutukluk yaptığı öğrenildi.

KAVGADAN YENGELERİNİ SORUMLU TUTTULAR

Kendisi de yaralı olan zanlı baba Sami Yavuz, suç aletini de yanına alıp bir kamyonet ile olay yerinden kaçtı. İsabey Mahallesi Anafartalar Sokak’ta polis ve 112’den yardım isteyen yaralı baba polis nezaretinde Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gürsu Devlet Hastanesi acil servisi önünde eşinden haber bekleyen Nuri Yavuz’un eşi Gizem Yavuz çocuklarıyla beraber gözyaşlarına boğuldu. Aile içindeki tartışmadan yengelerini sorumlu tutan Nuri Yavuz’un kardeşleri ise kadına saldırmaya çalıştı. Polis ekipleri araya girerek öfkeli aile fertlerini sakinleştirdi. (İHA)