Samsun’da 4 kamu dairesi karantinaya alındı

Samsun Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı olan 4 ilçe müdürlüğünde görev yapan personelde corona virüs vaka sayılarının artması üzerine karantinaya alındığı belirtildi. İlçe Müdürlüklerine gönderilen resmi yazıda personel uyarılıp, kurallara uymayanlara gerekli cezai işlemin yapılacağı da belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Samsun Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğünce gönderilen resmi yazıda, personelde pozitif vakalara rastlanıldığı ve bu nedenle kurumların karantina alındıkları belirtilerek, “Covid-19 salgınının en aza indirilmesi ve salgının etkilerinin azaltılması amacıyla bir takım tedbirlerin alınması gerektiği ilgi yazımız ile bildirilmiş idi. Ancak yapılan inceleme sonucunda halen sosyal mesafe, hijyen kuralları ve maske kullarına riayet edilmediği anlaşılmıştır. Müdürlüklerimizden Çamaş, Havza, Tekkeköy ve Atakum Tapu Müdürlüklerinde pozitif vakaların çıkması nedeniyle karantina altına alınmıştır. Bu tür olumsuzlukların yaşanmaması için, tüm personel ve idarecilerin komşuluk ilişkilerine, toplu yemeklere ve törenlere, bu ve benzeri kalabalık içeren aktivitelerden şiddetle uzak durulması, maske, temizlik ve mesafe kurallarına mutlaka uyulması konusunda personellerinizin uyarılması gerekmektedir. Bu itibarla, gerekli tüm tedbirlerin alınarak uymayanlar hakkında gerekli cezai işlem yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.