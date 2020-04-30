Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto’da büyük ikramiye tek kişinin…

Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı çekilişi geçen haftada gerçekleşen Sayısal Loto’da kuponları dolduran vatandaşlar sabırsızlıkla sonuçlar belli oldu. Sayısal Loto'da büyük ikramiye Yozgat Sorgun'a gitti. Böylece talihli vatandaş 1 milyon lirayı aşan büyük ikramiyeyi tek başına kazanmış oldu. İşte Sayısal Loto sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 29 NİSAN

Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişinde büyük ikramiye tutarı 1 milyon 49 bin lira olarak belirlendi.

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SAYISAL LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.