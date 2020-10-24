Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu bilmecesi: Amaç ceza yazmak mı, Covid’i engellemek mi?”

İçişleri Bakanlığı’nın Eylül ayının sonunda tüm illere gönderdiği genelgesiyle şehir içi toplu ulaşım araçlarında kişiye özel elektronik/akıllı seyahat kart sistemlerinin Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına entegre olacağı duyurulmuştu.

Aradan geçen 24 günün ardından uygulama henüz hayata geçemedi. Sağlık Bakanlığı’nın uygulamayı hayata sokacak belediyelerle salgın verilerini paylaşmadığı, onun yerine akıllı seyahat kartı bilgilerini istediği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, salgın toplantısına davet edilmediği günün sabahında İstanbul için bu konuda protokol imzalandığını duyurdu.

İmamoğlu, “Her şeye rağmen onların dediği protokole arkadaşlarım imza attılar. Ben karşı çıkmama rağmen imzaya onay verdim. Sırf sistem yürüsün, iş birliği bozulmasın diye perde arkası böyle bir süreç işletildi” dedi.

TÜM BELEDİYELERE BİLDİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı’nın 30 Eylül tarihli genelgesinde, şehirlerarası yolcu taşımacılığında yapıldığı gibi başta belediyeler olmak üzere ilgili diğer kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen her türlü şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile HES uygulaması arasında gerekli entegrasyonlar sağlanacağı, halihazırda kullanılmakta olan elektronik/akıllı seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalara başlanacağı bildirilmişti.

Belediyeler, yaklaşık 24 gündür entegrasyonun sağlanması için çalışmalarını yürütüyor. Belediyeye bağlı teknik ekipler, ilk etapta bu kartların Sağlık Bakanlığı veri sistemiyle entegre edilmesini sağlamak için adım attı. Bir yandan kartların kişiselleştirilmesi çalışmaları yürütüldü.

Hazırlanacak özel yazılımlarla, kartların, kullanıcılarının TC kimlik numaralarıyla eşleştirilmesi ve fotoğraflandırılması gibi uygulamalar üstünde çalışıldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI ŞEFFAFLIK İSTEDİ

Ancak Sağlık Bakanlığı’nın tüm verileri şeffaf olarak belediyelerle paylaşmaması, uygulamanın aksamasına neden oldu. Bu uygulama için İstanbul, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri Sağlık Bakanlığı’ndan bilgileri paylaşmasını istedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Sistemin işlemesi için öncelikle Sağlık Bakanlığı'nın, tüm verilerini periyodik ve şeffaf olarak ESHOT Genel Müdürlüğümüz ile paylaşması gerekiyor” derken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenerek, “Covid-19'a bağlı ihlalleri önlemek adına pozitif ve karantinadaki hastaların belediyemizle paylaşılması durumunda EGO Genel Müdürlüğümüz veri tabanı aracılığıyla toplu ulaşımı kullanmalarının önüne geçebilir, salgınla mücadelemize farklı bir boyut kazandırabiliriz” çağrısı yapmıştı.

İMAMOĞLU: KABUL ETMEMEME RAĞMEN PROTOKOL İMZALADIK

Bu konuda belediyeler ve Sağlık Bakanlığı’nın görüşmeleri devam ederken, geçtiğimiz gün İstanbul’da Vali Yerlikaya, bakan yardımcıları ve il müdürlerinin Bakan Koca ile gerçekleştirdiği salgın toplantısına İBB Başkanı İmamoğlu’nun çağrılmaması tepki topladı.

Toplantının yapıldığı günün sabahı Sağlık Bakanlığı’nın İBB yetkilileriyle milyonlarca İstanbulluyu ilgilendirecek bir protokol imzaladığı öğrenildi. İBB Başkanı İmamoğlu, “Kabul etmememe rağmen süreç işlesin diye arkadaşlarımla Sağlık Bakanlığı arasında bir protokol imzalandı” dedi.

AMAÇ CEZA YAZMAK MI COVID’İ ENGELLEMEK Mİ?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın ‘8 milyon İstanbulkart sahibinin bilgilerini bize verin. Biz otobüse binenleri tespit edelim. Hangi hastalar var ise otobüse binen ceza keselim’ dediğini belirtti.

Kendilerinin ise Sağlık Bakanlığı’na ‘Bu iş böyle olmaz. Siz bize pandemi vakalarını verin. Biz onların kartlarını iptal edelim. Otobüse veya neye binerlerse anında tespit edip size bildirelim’ dediklerini aktaran İmamoğlu, “Amacınız ceza yazmak mı yoksa insanlara Covid’in bulaşmasını engellemek mi?” diye sordu.

“TEK DERTLERİ İBB’YE HASTA OLANLARIN BİLGİSİNİ VERMEMEK”

Israrla bunun mücadelesini verdiklerini, bakanlığa yazılı olarak da ilettiklerini bildiren İmamoğlu, “Tek dertleri, hasta olan insanların bilgilerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne vermemek. Aynı konu Ankara’da, İzmir’de var. Utanç duyulacak bir şey bu. Biz diyoruz ki, ‘İnsanlara bulaşmasın bu hastalık’. Eğer o hasta, her şeye rağmen gidip bir araca biniyorsa biz orada onun önünü keselim. Anında da ihbarını edelim. Bırakın ceza kesmeyi, işi böyle çözelim, iptal edelim hakkını” diye konuştu.

“PERDE ARKASI BÖYLE BİR SÜREÇ İŞLETİLDİ”

Sağlık Bakanlığı’nın kendilerine, ‘Biz size bu bilgileri veremeyiz. Siz bize bütün 8 milyon İstanbulkartlının bilgisini verin. Biz oradan binenleri tespit edelim. Bir gün sonra ceza gönderelim’ dediğini aktaran İmamoğlu “Dertleri ceza yollamak. Her şeye rağmen onların dediği protokole arkadaşlarım imza attı. Karşı çıkmama rağmen imzaya onay verdim. Sırf sistem yürüsün, iş birliği bozulmasın diye perde arkası böyle bir süreç işletildi. Aynı günün akşamı siz bizi davet etmiyorsunuz. Büyük nezaketsizlik” ifadelerini kullandı.