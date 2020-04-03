Seyahat izin belgesi nereden alınıyor? Şehirler arası yolculuk yasak mı?

Corona virüsü sebebiyle şehirler arası otobüs yolculuğuna ilişkin kurallar yeniden düzenlendi. Şehirler arası yolculuklar seyahat izin belgesi ile yapılabiliyor. Peki şehirler arası yolculuk yasak mı? Seyahat izin belgesi nasıl alınır, kimler alabilir?

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAK MI?

Şehirler arası yolculuk corona virüsü sebebiyle kısıtlandı. Özel araçlarla şehirler arası yolculuk yapma konusunda bir engel bulunmazken, otobüslerle yolculuk yapacakların seyahat izin belgesi alması gerekiyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ E DEVLET

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

*Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında

E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle TC kimlik no ve şifre ile giriş yapılıyor. Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor.

SADECE İL OTOGARLARI’NDA DURULACAK

Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin Valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir. Otobüs firmalarının servis hizmetleri yasaklanacak.

KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR?

Otobüs veya uçakla şehir dışına çıkmak isteyenlerden doktor kararıyla tedavi için şehir dışına sevk edilmiş olanlar, birinci dereceden yakını vefat etmiş veya ağır hasta olanlar, son on beş gün içerisinde ilimize gelmiş, ilimizde kalacak yeri olmayanlar için belgelerini ibraz etmek koşuluyla otobüsler veya uçakla seyahat edebilme haklarına sahip oluyorlar.