 Silivri Cezaevi’nde görevli gardiyanın Barış Pehlivan’a vurma anı kamerada!

MİT şehidinin cenaze törenine ilişkin görüntüleri yayınladıkları gerekçesiyle tutuklanan OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın Silivri Cezaevi'nde “kötü muamele” gördüğü iddialarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

6 Mart günü tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne götürülen Barış Pehlivan'a burada bir memurun vurduğuna dair görüntüler ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında cezaevi görevlisinin Pehlivan'a kötü muamelede bulunduğu görülüyor.

SIRTINA VURUP KULAĞINA BİR ŞEYLER SÖYLÜYOR

Görüntülerde Pehlivan'ı Silivri Cezaevi'ne getiren kolluk görevlilerinin cezaevinden çıkardıktan sonra odaya giriyor. Sandalyede oturan Pehlivan'ın arkasından yaklaşan cezaevi görevlisi, sol eliyle Pehlivan'ın sırtına vuruyor ve eğilerek, 1-2 saniye boyunca Pehlivan'a bir şeyler söylüyor.

SAVCILIK ‘İDDİALAR ASILSIZ’ DEMİŞTİ

Barış Pehlivan'ın avukatları, müvekkillerinin Silivri Cezaevi'ne götürüldüğü gün olan 6 Mart'ta işlemleri devam ederken bir gardiyan tarafından kötü muameleyle karşılaştığını açıklamıştı.

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, “Yapılan incelemeler ve kamera görüntülerinin izlenmesi sonucunda haberlerdeki iddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır” demişti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya ilişkin başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı vermişti.