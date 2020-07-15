Sivas Adliyesi’nden karantina iddialarına yanıt!

Yapılan yazılı basın açıklamasında, Sivas Adliyesi’nde adalet hizmetlerinin kesintiye uğramadan devam ettiğini belirtilip şu ifadeler kullanıldı:

* Bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında ‘Sivas Adliyesi Kovid-19 salgını nedeniyle tahliye ediliyor' başlıklı haber ve paylaşımların yayınlanması üzerine bir basın açıklaması yapılması hâsıl olmuştur.

* Covid-19 salgını nedeniyle Sivas Adliyesinin tahliye edileceği ya da kapatılacağı şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

* Bununla birlikte 14/07/2020 tarihinde adliyede görev yapan iki yargı mensubunda Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine derhal filyasyon çalışması başlatılmıştır.

* Testi pozitif çıkan iki yargı mensubu ile temas ettiği düşünülen personele Covid-19 testleri uygulanmış ve tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Olayın hemen ardından adliyede dezenfeksiyon işlemleri yapılmıştır.

* Vatandaşların yargı süreçlerinin aksamaması amacıyla salgından etkilenen yargı mensuplarının görevli olduğu mahkemelerde yeni görevlendirmeler yapılmıştır.

* Adliyemizde normal çalışma sistemine 1 Haziran 2020 tarihinde geçilmiş olup Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Adalet Bakanlığının talimatları doğrultusunda alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır.

* Sivas Adliyesinde verilen adalet hizmetleri kesintiye uğramadan devam etmektedir. İHA