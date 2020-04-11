Sokağa çıkma yasağına siyasilerden tepki: Bir işi de becerin be kardeşim

İçişleri Bakanlığı'nın 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından market ve fırınların önünde uzun kuruklar oluşturan vatandaşlar günlerdir yapılan uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hiçe saydı. Vatandaşlar arasında zaman zaman kavgalar da yaşandı.

İki saat süren bir kaosun yaşanmasına sebep olan yasağa ve ilan ediliş biçimine siyaset dünyasından tepki yağdı.

KILIÇDAROĞLU: PANİK OLUŞMASINA İZİN VERMEYİN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yasağın ilan etmesinin ardından market ve fırınlara akın eden vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, “İhtiyaçlarınız hem belediyelerimiz hem de diğer yetkililer tarafından karşılanacaktır. Lütfen panik oluşmasına izin vermeyin.” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Sükunetinizi ve sağlığınızı koruyun, evde kalın size ulaşılacaktır.” ifadelerini kullandı.

AKŞENER: İKTİDAR BİR KEZ DAHA ACEMİ OLDUĞUNU İSPATLADI

İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağını 2 saat önceden duyurması ve ülkenin her yerinde izdiham görüntülerinin oluşmasını İYİ Parti lideri de eleştirdi.

“İktidar, bir kez daha kriz yönetiminde ne kadar acemi olduklarını ispatladı” ifadelerini kullanan Meral Akşener, tüm vatandaşları sakin olmaya çağırdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanlığı'nın 2 saat önceden hafta sonu geçerli olacak sokağa çıkma yasağını duyurmasını ‘acemilik' olarak yorumladı.

Görüşlerini sosyal medyadan paylaşan Akşener, “Tam karantina teklifimizi yasak başlangıcından 2 saat önce vatandaşa bilgi vererek uygulayan iktidar, bir kez daha kriz yönetiminde ne kadar acemi olduklarını ispatladı. Tüm vatandaşlarımızı sakin olmaya, yasağa uyarak kendilerini ve sevdiklerini korumaya davet ediyorum” dedi.

KARAMOLLAOĞLU: SALGINLA MÜCADELE ZARARA UĞRADI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, İçişleri Bakanlığı'nın 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan etmesine tepki gösterdi. Karamollaoğlu, “Salgınla mücadele bu gece itibariyle maalesef zaafa uğratılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, “Hafta sonu yasağının detaylarını açıklamadan “yasak var” diyerek panik yaptırmak hangi akla mantığa sığar! İnsanımızı paniğe sevkeden virüs veya açlık değil yönetimin basiretsizliğidir.” ifadelerini kullandı.

MHP: YASAK YERİNDE VE UYGUNDUR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sokağa çıkma yasağını “yerinde ve uygun” olarak değerlendirdi. Yalçın’ın yasakla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verdi:

-Lideriyle, MYK üyeleriyle, milletvekilleriyle, teşkilatları ve mensuplarıyla milletimizin emrinde olan MHP; sokağa çıkma yasağına uyulması için olanca titizliğin gösterilmesini, vatandaşlarımızdan hararetle beklemektedir.

-Yasak kararına riayet edilmesi, toplum sağlığı açısından alınan tedbirlerin ve corona virüsüne karşı sürdürülen mücadelenin etkili olması bakımından elzemdir. Bu hususta an itibariyle MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda bütün teşkilatlarımız uyarılmıştır.

-Sokağa çıkma yasağı üzerinden gerek liderimiz ve partimiz, gerekse teşkilatlarımız hakkında sosyal medyada döndürülmeye çalışılan fitne fırıldaklarıyla karalama kampanyalarına milletimizin itibar etmeyeceğine eminiz.

DAVUTOĞLU: KRİZİ YÖNETMEKTEN ACİZ YÖNETİM

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağını, kararın uygulamaya geçmesine 2 saat kala açıklamasına tepki gösterdi.

Davutoğlu yasakla ilgili açıklamasında, “Türkiye krize, krizi yönetmekten aciz yönetimle yakalanmanın sıkıntılarını yaşıyor! Görüntüler düşündürücü ve üzücü, sosyal mesafe kuralları ihlal ediliyor, vatandaşlarımız risk altında!” ifadelerini kullandı.

SİNAN OĞAN: BİR İŞİ DE BECERİN BE KARDEŞİM

Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, sosyal medya hesabından büyük bir kalabalığın görüntüsünü paylaşarak sokağa çıkma yasağına tepki gösterdi. Oğan, “Bir işi de becerin be kardeşim” ifadelerini kullandı.

Söz konusu görüntülerde bir vatandaşın, “Ülkenin anası ağlamış, daha ne olsun. Şu halimizi gör, şu milleti gör.” dediği görüldü.

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