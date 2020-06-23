Son 48 saatte pozitif vakada rekor artış! Validen kritik uyarılar

Karabük’te 13 gün pozitif vakaya rastlanmazken, 28 Mayıs’tan itibaren yeniden belirlenen pozitif vakanın ardından hızlı bir artış yaşandı. Kentte son 48 saatte 40 pozitif vaka tespit edilirken, pozitif vakalar İl Sağlık Müdürlüğü’nün filyasyon çalışmasıyla ortaya çıkarıldı.

Kentteki 125 pozitif vakadan 83’ü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görürken, 41 kişinin tedavileri ise evlerinde devam ediyor. Birkaç gün önce de virüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetmişti.

“UNUTMAYIN KONTROL SİZDE”

Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada kentte vaka sayılarında artış yaşandığını belirtti.

Vatandaşları sosyal hayatta kurallara uymaya davet eden Gürel, şunları söyledi:

* Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi ilimizde de son birkaç haftadır pozitif vakalarda artış görülmektedir.

* Korona virüsle mücadelemizin ikinci aşaması olan kontrollü sosyal hayat kısmında kurallara uyma hepimizin sorumluluğundadır.

* Devletimiz tüm kurumlarıyla beraber virüsle mücadelede her türlü tedbiri almaya devam etmektedir.

* Lütfen bizler de belirlenen kurallara uyalım. Bir an önce normal hayata dönebilmek için kalabalık ortamlardan kaçınalım, bir müddet evlerimizde misafir ağırlamayalım, düğün, nişan ve sünnet gibi toplu etkinliklerde oldukça dikkat edelim.

* Virüsle mücadelede başarılı olmamız hepimizin kurallara uymasıyla mümkündür. Kendinizi, sevdiklerinizi korumak sizin elinizde. Unutmayın kontrol sizde. İHA