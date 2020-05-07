Son dakika… Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye’deki güncel corona verileri (07.05.2020)

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsüyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel verileri sosyal medya hesabından paylaştı. Bugün 30 bin 395 testin yapıldığı belirtilen tabloda, bin 977 yeni vaka tespit edildi.

57 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Coronadan can kaybı da sürüyor. Açıklanan yeni verilere göre 57 kişi daha virüse yenik düştü. Böylece toplam vefat sayısı 3 bin 641’e, toplam vaka sayısı ise 133 bin 721’e yükseldi.

İYİLEŞEN SAYISI 80 BİNİ GEÇTİ

Bakan Koca’nın açıkladığı son verilerde iyileşen kişi sayısı da dikkat çekti. Bugünkü verilere göre 4 bin 782 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen sayısı da 82 bin 984’e ulaştı.

“SONUÇ ALMAK ZOR DEĞİL”

Sağlık Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil” ifadelerini kullandı.