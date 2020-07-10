Son dakika… Bakan Koca, coronadan kaynaklı can kaybı ve vaka sayısını açıkladı! 10 Temmuz corona virüsü tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsünden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı.

Tabloya göre, Türkiye’de son bir gün içinde bin 3 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu vaka sayısı 210 bin 965’e yükseldi.

Bugün 23 vatandaşımızın daha coronadan hayatını kaybetmesiyle, vefat edenlerin sayısı 5 bin 323 oldu.

Açıklanan verilerde bugün 48 bin 787 corona testi yapıldığı belirtilirken, toplam test sayısının 3 milyon 881 bin 410’a ulaştığı ifade edildi.

İyileşen hasta sayısının da bin 493 artarak 191 bin 883’e yükseldiği açıklandı.

Corona virüsü nedeniyle yoğun bakımda bulunan hasta sayısının bin 182, entübe hasta sayısının da 402 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: 1000’İN ALTINA ÇOK YAKINIZ

Corona virüsü tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor.

* 1.000'in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım.

* Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı.

DÜN 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 18 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 24 yeni vakanın tespit edildiğini ve 2 bin 879 hastanın iyileştiğini duyurmuştu.

İLGİLİ HABER Dr. Ümit Çelik: Coronayı dünyada ilk defa 3 boyutlu olarak görüntüledik

İLGİLİ HABER Atık sularda corona incelemesinin sonuçları çıktı! Bir ildeki yoğunluk İstanbul'dan fazla