Son dakika… Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca’dan flaş açıklamalar

Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları;

*6 ayın geride kalan salgın ciddiyetini koruyor. Toplam vaka sayısının 10,5 milyonu, can kaybının ise 510 bini aştığı bildirilmiştir. Günlük vaka sayılarında gerileme yerine artışlar olmaktadır.

*Hastalığın gündemden düşmesi mevcut şartlarda mümkün görünmüyor. Bütün hayatı yönetmesi de kabul edilebilir bir sonuç değil. Makul sonuç olarak günlük önlemlerle hayatı bir düzene kavuşturmaktır.

*Türkiye 83 milyon nüfusuyla süreç içinde tüm dünyada takdir toplamıştır. Tedavi başarımız yüzde 2,57’ye kadar düşen ölüm oranımız, kronik rahatsızlığı olanları korumamız örnek olarak gösterilmiştir.

“TEDİRGİNLİK YAŞAMAYA BAŞLADIK”

*Yeni vaka sayılarımızda binin altına inme başarısından sonra yakın günlerdeki artışlardan sonra bazı tedirginlikler yaşamaya başladık. Bu gelişmelerin dünyadakilerle paralel olmadığını bilmeliyiz.

*Vaka sayılarındaki artışlar kontrol altına alınabilecek artışlardır. Yapmamız gereken gündelik hayatımızda, tedbire uygun seçenekleri aramaktır. Salgınla mücadele bizlerden imkansız olanı istemiyor.

*Hayatımıza elden geldiğince bir düzen vermemizi gerektiriyor. Hastanelerimizde yatan hasta sayısının oldukça yüksek, ölüm oranlarının da yüksek olduğu günlerde hekimlerimizden, sağlık çalışanlarımızdan bahsettik.

*Onlar hayat kurtaran kahramanlar olarak mücadele ettiler. Covid-19’a karşı bilinçli davranan herkes, bugünün şartlarında hayat kurtaran kahramanlardan biridir. Hayat kurtaran kahramanlar arasında yer almalıyız. Güvenceye almamız gereken hayatlardan birisi de kendi hayatlarımızdır.

*Alınacak 3 tedbir; maske, mesafe ve temizlik, hem sağlığımızın hem de hürriyetimizin koruyucusudur. Tedbirlere uyarsak hürriyet alanımızı genişletiriz, uymazsak vaka sayılarının, tedavi gören hastaların artması, virüse yakalanma endişesi ortak hayatımızı geriletecektir.

“YANLIŞ BİLİNEN NOKTALAR VAR”

*Virüsler ve tedbirler konusunda yanlış bilinen bazı noktalar var. Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır. Virüsün hasta etme yönünde azalması bilimsel bir veri değildir.

*Bilim Kurulumuzca doğrulanmadıkça bu tür haberlere itibar etmeyin. Umutlarınızı kesinleşmemiş bilgilerle yıpratmayın. Maske ve mesafe konusunda yanlış kanılar bulunmaktadır.

“MASKELER ERTESİ GÜN KULLANILMAMALIDIR”

*Virüsü eğer belirtisiz bir şekilde taşıyorsak bunu bilemeyiz. Kurallara uymadığımız için bize bulaşan virüsü, biz de başkalarına bulaştırırız. Sosyal hayat içinde maske kullanmak, ben karşımdaki insana ve topluma saygılıyım demektir. Mesafe kuralına uygun davranmak, hastalığı geriletmek için sorumluluk alıyorum demektir.

*Maske hayatımıza girmiş olmakla birlikte, gerekli her durumda kullanılmamaktır. Maske kullananların bir kısmının da dikkatli olmadığı görülmektedir. Maskelerin kullanım zamanının olduğu bilinmektedir. Maskeler ertesi gün kullanılmamalıdır.

İLLERİN DURUMUNU AÇIKLADI

*Dün itibariyle 1 Mart’tan bu yana ülkemizde 199 bin 906 vaka sayısı vardır. Vakaların yüzde 53.74’ü tüm şehirlerde irtibat halinde olan İstanbul’da tespit edilmiştir. Son bir hafta içinde toplam vakalar içinde İstanbul’daki vakalar yüzde 51,16’dır.

*Son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır’da vaka sayıları arttı.

*Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın nüfusa oranla vaka sayısı en az olan şehirlerdir.

*İstikrarlı şekilde azalma gösteren 5 ilimizi anmak istiyorum; Tekirdağ iki hafta içinde yüzde 31.35 oranında azaltmıştır. Balıkesir yüzde 21.72, Samsun yüzde 20.42, Kırşehir yüzde 20.27, Düzce yüzde 19,91 oranında azaltmıştır. Gümüşhane’de iki hafta hiç vaka görülmemiştir.

*Verdiğim illerin ayrıntılarını yarından itibaren bakanlığımızın web sitesinde bulabilirsiniz. Mecbur kalmadıkça toplu tören ve kutlamalardan uzak kalmalıyız.

*Düğün törenleri, hasta ziyaretleri, asker uğurlamaları ancak tedbirlere tavizsiz bir şekilde uyularak düzenlenebilir. Alışverişimizi kalabalık ortamlardan yapmak yerine başka seçenekler geliştirilmelidir. Tatil için kalabalıktan uzak yerler seçilmelidir.

*Alışverişimizi kalabalık ortamlardan yapmak yerine başka seçenekler geliştirilebilir. Tatil içinde kalabalık yerler yerine daha sakin yerler belirlenebilir.

*Dikkatimi çeken bir hususu belirtmek isterim. En fazla vaka 25-45 yaş arasında görünüyor. Hareketlilik arttıkça daha fazla gencimizin taşıyıcı olduğunu gösteriyor.

*Salgının son haftalarda en fazla görüldüğü iller Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır. Salgının en az görüldüğü iller Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın. Son bir hafta içinde en fazla vaka 25-45 yaş arasında görülüyor.

*Hayatı eve sığdırdığımız, büyükleri evde korumaya aldırdığımız günlerin avantajlarını koruyamıyoruz. Tedbirlere sıkı sıkıya uymak zorundayız. Her kontrolsüz davranış bir büyüğümüzün kaybına yol açabilir. Anlık sevincimize, talebimize yönelik kontrolsüz bir hareketimiz üzüntü duymamıza kaynaklık edebilir.

GÜNLÜK VAKALARI AÇIKLADI

*Bugünkü vaka sayımız bin 192. Bugün vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 19. İyileşen hastalarımızın sayısı 2 bin 311. Vaka sayısından epey yüksek olduğunu görüyoruz. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayımız bin 35. Toplam entübe edilen hasta sayımız 362. Bugünkü test sayımız ise 52 bin 313.

*29 Mayıs ile 29 Haziran arasında vefat eden vatandaşlarımızın 70,4 olduğunu görüyoruz. Entübe olanların 67,4, yoğun bakım 64,9. Hastanede yatan vatandaşlarımızın yaş ortalaması 47,5. Evde takip edilenlerin 37,4’tür.

*Bu bize yaş arttıkça daha dikkatli olmamız gerektiğini, özellikle yoğun bakımda takip edilen hastalarımızın yaş ortalamasının ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz.

AYRINTILAR GELİYOR…