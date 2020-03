Son dakika… Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Türkiye’de Corona virüsü vaka sayısı yükseldi

Corona virüsü nedeniyle karantina altına alınan 2 vakayla temas içinde olan 3 yeni vakanın daha tespit edildiğini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

* İki vaka belli sınırlar içinde. Tedirgin olmamalıyız, sağduyulu olmalıyız.

* Yeni vaka çemberin içinde yer almaktadır. Olası temasların tespiti mümkün değildir. İki vakayla temas halinde 3 yeni vaka daha tespit ettik.

* Aynı temas zinciri içinde yayın tarama yapıyoruz. Vaka sayısının 5 kişi olduğunu belirttik. Bulundukları şehri açıklayabiliriz, her gün bu şehirlere göre burada da oldu yaklaşımının doğru olmadığı kanaatindeyiz. Temas halinde çıkan vakaların olduğu bölgede çalışmalarımızı yürütüyoruz. Temaslı bir aileden bahsediyoruz, her gün taramaya devam ediyoruz.

* Genel durumları şu dönemde, özellikle iki vakamızla ilgili biraz daha solunum sıkıntılarının olduğunu söylemek istiyorum. Hangi hastaya, hangi kombinasyonun uygulanacağına ilişkin algoritma geliştirildi ve uygulanıyor.

* Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri dışında sadece bir kişiye izin verilecek. İlaçlarını raporla alan hastalarımız, süre dolduğunda ilacını doğrudan alabilecek.

*Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılacak. Bu karar hakkında genelge de yayımlanacak.

* Bilimsel, açık ya da kapalı toplantıları erteliyoruz.

* Alo 184’ü Corona Danışma Hattı’na çevirdik.

“DÜNYADAKİ VE AVRUPA’DAKİ SEYRİ TAKİP EDİYORUZ”

* 16 Mart’tan itibaren okulların tatil edildiğini biliyorsunuz. 23 Mart itibariyle uzaktan eğitim yöntemi kullanılacak. Üniversitelerimiz 3 hafta tatil olacak. Spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını biliyorsunuz.

* Dün bir genelgeyle kamu görevlilerinin zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkışlarını yasakladık. Yurt dışından dönenlere 14 gün kuralı uygulandığını biliyorsunuz. Sağlık kuruluşlarımızdan 14 günlük bir rapor alınabilir. Bugün yayınlanan yeni karara göre, yurt dışından gelenlerin 14 gün izinli sayılmaları gerektiğine ilişkin bir karar çıkmış oldu.

* Baştan beri yurt dışı gidiş gelişleri konusunda ısrarlı uyarılarımız oldu. Yurt dışına kesinlikle çıkmamalarını söylüyoruz. Yurt dışında olanların ise dönmelerinde ısrarcı olmalarını yanlış buluyoruz. Kendilerini koruma altına almalarını öneriyoruz. Evlerini, yaşadığı yerleri koruma altına almalıdırlar.

* Daha önce 5 ülkeye uçuş yasağı koyduk. İran, İtalya, Irak, Güney Kore ve Çin şeklindeydi. Şimdi 9 tane daha ülkeye yasak koyduk. Dünkü toplantıda karar aldık. Hangi ülkelerin olması gerektiği bugün şekillendiği bir yasağı özellikle buradan söylemek istiyorum. Dünyadaki ve Avrupa’daki seyri görerek dinamik bir yapıyla alabileceğimiz kararları zaten gündeme taşımış oluruz.

* Ayrıca dünya bizim aldığımız ve tamamını saymadığımız tedbirleri alıyor.

“GEREKİRSE 81 İLDE UYGULARIZ”

* Hangi hasta şüpheli, hangi hastadan numune alınması rehberde yer alıyor. Numune sayısı arttıkça ülkenin her yerinde bu tetkikleri yapabiliriz. Dinamik bir süreçteyiz ve her gün, her saat bu sürece uyarlamaya çalışıyoruz. Gerekirse 81 ilde bu uygulama başlayabilir.

* Bunun dışında hastanelerimiz, Corona danışma hattı yarın devreye girebilir. Burada vatandaşlarımızın panik algısıyla sağlık kuruluşlarına yönlenmemesini sağlamak amacıyla geliştirildi.

* Bu danışma hizmetini verebilecek olan daha çok sağlık personelinin olmasını ve sorumlu olarak hekim arkadaşlarımızın sorumlu olması, daha üstte de bilim kurulunun geliştirdiği eğitimi tamamlamak üzere arkadaşlarımızın olduğu sağlıklı iletişimden bahsediyorum.

* Bu üç hafta bizim için çok önemli. Özellikle 60 yaş ve üstünün, alt yaşta da kronik hastalığı bulunanların dışarı çıkmaması gerektiğini söylüyoruz. Bu dönemde insanla teması önleyen, teması minimalize eden ama yaşamı da sürdüren, panik havası oluşturmayan tedbirlerle hareket etmemiz gerektiğini söylüyoruz.

İLGİLİ HABER Bakan Koca'dan, corona virüsüne karşı '14 Kural' paylaşımı

“CEZA İNFAZ KURUMLARINDA TEDBİRLER ALINDI”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün açıklamalarından satırbaşları:

* Başından itibaren Sağlık Bakanlığının ve Bilim kurulunun çalışmaları takdire şayan olmuştur. Sağlık Bakanımızın süreçle ilgili şeffaf çalışmaları sürece olumlu katkılar yapmıştır.

* Yaklaşık 7 saat süren kurul çalışmasında, Adalet Bakanlığımıza bağlı kurumlara ilişkin önerileri uygulayacağız. Özellikle dün yapılan toplantıda ne tür önlemler, tedbirler alınacağı masaya yatırılmıştır.

* Olayın başından itibaren tüm tedbirler alınmıştır. Eylem planı da gün gün güncellenerek uygulanmaya devam edecektir.

* Özellikle ceza infaz kurumlarında her türlü tedbirler alınmış bulunmaktadır. Özellikle bugün itibariyle ceza infaz kurumlarına girmeden önce bulaşıcı hastalık yönünden değerlendirilmesi, hastalık belirtileri olanların ceza infaz kurumlarına alınmaması, tedavileri sonucunda alınması kararlaştırılmıştır.

* Solunum yoluyla ilgili hastalığı bulunanların ayrı bir alana, sınırlı bir alana alınması uygun görülmüştür. Ceza infaz kurumlarından ayrılım yeniden dönenler içinde aynı prosedür uygulanacaktır.

* Burada bilimsel açıdan her türlü tedbiri uygulamak bizim için önemlidir. Açık cezaevinde kalanların izin hakları ertelenmiştir. Yani şu anda tüm vatandaşlarımızın sağlığı öncelikli konudur. Kurulun aldığı kararlar vatandaşların sağlığı açısından önemlidir.

*Ceza infaz kurumuna gelen tüm personellerin ateşinin ölçülmesi ve sağlık kontrolünden geçirilmesi kararı alınmıştır. Ceza infaz kurumları arasındaki nakiller 2 hafta süreyle ertelenmiştir.

* Büyük ya da küçük adliyelerde duruşmalar ve diğer adli işlemlerin ertelenmesi, yargı mensuplarının takdirine bırakılmıştır. Bu konu bilim kurulunun bir önerisidir.

İLGİLİ HABER Corona virüs hakkında doğru bilinen 12 yanlış

9 ÜLKEYE DAHA SEYAHAT YASAĞI GELDİ

Bakan Cahit Turhan’ın açıklamalarından satırbaşları:

* Bir süredir dünyanın gündemini meşgul eden virüs kuşkusuz ülkemizde de bazı tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmıştır. Bu salgının gündeme geldiği ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığımız çok sıkı bir şekilde yönetiyor.

* Tedbirler zamanında alınarak süreç yönetiliyor. Sağlık Bilim Kurulu’nun önerileri ve Sağlık Bakanlığının kararlarının uygulanmasıyla bakanlığımız tarafından birçok tedbirler aldık.

* Yüksek Hızlı Trenlerimiz ve Marmaray gibi toplu ulaşım araçlarında temizlik işlemleri sürekli uygulanmakta. Sıkça temas edilen ovularak dezenfekte edilmektedir. Aynı şekilde otobüs firmalarında ve otobüslerin mola verdiği duraklardaki işletmelerin her türlü tedbirin alması için yazı gönderdik.

* Dün otogarlarda yolcu yoğunluğu yaşanmaya başladı. İnsanlarımızın mağdur olmaması için araçların sefer yapmalarına izin verdik. Böylece yoğunluğu azaltmış olacağız. 13-14-15 Mart’ta İstanbul-Ankara arasındaki YHT seferlerine ek sefer koyacağız.

* Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya’ya uçuş yasağı koyduk. Şimdi de Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya yapılan seferler yarın, Cumartesi günü sabah 08.00’den itibaren 17 Nisan tarihine kadar durdurulmuştur.