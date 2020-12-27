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Son dakika… Elazığ’da 5.3 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da sabah saatlerinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da hissedildi. Süleyman Soylu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını belirtti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:22, 27/12/2020
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AFAD, saat 09.37’de Elazığ’da 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 16 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı Elazığ’ın yanı sıra Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da hissedildi.

SOYLU: ŞU ANA KADAR OLUMSUZ DURUM YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ merkezde saat 09.37’de meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD’ın açıkladığı büyüklük olan 5.3 olarak duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Soylu, 15,94 km. derinlikte meydana gelen depremle ilgili “Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz.” dedi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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Yayınlanma Tarihi:09:50,