Son dakika… FETÖ’den yargılanan futbolcuların aldığı cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç‘ın da aralarında bulunduğu altı sanığın yargılandığı FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin davada karar çıktı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki yıldır devam eden davanın bugün görülen duruşmasına 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanıklar katılmadı, sanıkları avukatları temsil etti.

Menajer Ersin Güreler, antrenör İsmail Şengül ve futbolcu Zafer Biryol, “FETÖ/ PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 6 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Etkin pişmanlıktan faydalanan Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç ise aynı suçtan 2 yıl 1’er ay hapis cezası aldı.

Mahkeme tüm sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağının devamına hükmetti. Ayrıca etkin pişmanlıktan yararlanan sanıklar Bekir İrtegün, Ömer Çatkıç ve Uğur Boral hakkında bir yıl denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verildi.