Son dakika… Gazeteci Müyesser Yıldız hakkında tahliye kararı

“Siyasal ve askeri casusluk” soruşturması kapsamında 8 Haziran'da gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile Astsubay Erdal Baran tutuklanmış, TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; Yıldız, Dükel ve Baran hakkında yürütülen soruşturma sonrası üç isim hakkında “Devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istedi.

Müyesser Yıldız, tutukluluğunun 155’in gününde bugün ilk defa hakim karşısına çıktı. OdaTV’nin haberine göre mahkeme Yıldız’ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine, Baran’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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