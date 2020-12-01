Son dakika… Hakkari Çukurca’da 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde meydana gelen kazada Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Hakkâri / Çukurca bölgesinde, 01 Aralık 2020 tarihinde, Üs bölgelerinin ikmali maksadıyla icra edilen intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

BAKAN AKAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker Osman Güler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Akar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

* Kahraman silah arkadaşımız 1 Aralık 2020 tarihinde Hakkari/Çukurca’da meydana gelen araç kazasında şehit olmuştur.

* Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.