Son dakika… İstanbul, Bursa ve Ankara’ya maske takma zorunluluğu getirildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla İstanbul’da maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya maskeli emojiyi kullanarak yaptığı paylaşımında, “Değerli İstanbullular, sağlığınız için İstanbul'da açık alanlarda maske takmak artık zorunlu” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan Koronavirüs (COVID-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda;

1. Kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarımıza ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması,

2. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması,

Kararları alınmıştır.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, maske zorunluluğu kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* İstanbulluların dikkatine!!! İl Hıfzıssıhha Meclisince İstanbul'da bütün açık alanlarda ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi ve aykırı durumlarda cezai işlem uygulanması kararı alınmıştır.

ANKARA’DA AÇIK ALANLARDA MASKE TAKMAK ZORUNLU

Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesabında maske kararına ilişkin, “Bilim Kurulunun önerisi ve UHK kararınca Ankara ili içinde cadde, sokak, açık alanlar ile toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takma zorunlu kılınmıştır. Karara aykırı davrananlar hakkında ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır” denildi.



BURSA’DA DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: * Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Bu kapsamda; * İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 17.06.2020 tarih ve 84 sayılı kararı ile; * İlimizde 21.05.2020 tarih 57 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 17 ilçe ve bu ilçelere bağlı adreslerde tıbbi/bez maske kullanımı zorunluluğu,16.06.2020 tarih 83 nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Kestel, Gürsu ilçeleri sınırları içerisinde tıbbi/bez maske kullanımı zorunluluğu getirilmiştir. * 17 Haziran 2020 tarihinde toplanan “Bilim Kurulunun” tavsiye kararlarına istinaden koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak vatandaşların tüm ilimiz sınırları içerisinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. * Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

MASKESİZ DIŞARI ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.

İçişleri Bakanlığı’nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.

BAKAN KOCA: İSTANBUL, ANKARA VE BURSA İÇİN BİLİM KURULUNUN ÖNERİSİ OLDU

Bilim Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere corona virüsü salgınıyla ilgili son gelişmeleri aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nun İstanbul, Ankara ve Bursa için maske takma zorunluluğunun getirilmesi konusunda önerilerinin olduğunu belirtmişti. Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

* Maske kullanımıyla ilgili şu an 45 ilde, gerekli görüldüğü için zorunluluk kararı alındı. Benzer şekilde ilave olacak illerimiz de olabilir. Bunlardan 3 tanesi için Bilim Kurulunun önerisi oldu, İstanbul, Ankara ve Bursa için.

* İstanbul'da artış ciddi olmamakla birlikte, tedbir amaçlı alınmasını Bilim Kurulu önerdi. İl hıfzıssıhha kurulunun değerlendirmesi sonucu maske zorunluluğu kararı alınabilir.

* Maske zorunlu olmasına rağmen bunun sağlanmadığını görüyoruz. Sağlanmayan illerde, ortamlarda, kültürel ve sosyal yerlerde vaka sayılarının çok sert arttığını görüyoruz. Vatandaşlarımız olabildiğinde dikkat etmesi noktasında, 83 milyon gayret etmesi gerektiğini biliyoruz.