Son dakika… Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’nun istifasıyla ilgili ilk açıklama!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 31 ilde alınan ani sokağa çıkma yasağı kararı, büyük tartışmaları da beraberinde getirmişti. Bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa ettiğini duyurdu.

“ANLAYIŞLA KARŞILIYORUM”

Soylu’nun istifasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan da ilk açıklama geldi. CHP’nin resmi Twitter hesabından da paylaşılan açıklamada, Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Kararı tek başına Süleyman Soylu’nun alacağına inanmıyorum, sağlık bakanının tek başına karar alamadığı gibi. Sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak pek çok çevreden öneri geldi ama o önerilerin hiçbiri uygulanmadı.

*Sonunda cumartesi, pazara denk geldi, geç saat açıklandı. Dediğim gibi bütün karar mekanizmalarının oluşmasında söz sahibi olan sayın Erdoğan’ındır. Erdoğan'ı kurtarmak için Süleyman Soylu'nun istifa etmesini anlayışla karşılıyorum.