Son dakika… Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu hayatını kaybetti!

Onur Taşcıoğlu, sosyal medya hesabından İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü olan babası Cemil Taşcıoğlu’nun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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Onur Taşcıoğlu, paylaşımında “Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nu kaybettik. Hepimizin başı sağolsun” ifadelerini kullandı.

CORONA TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Oğlu, babası Cemil Taşcıoğlu’na yapılan corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.

İMAMOĞLU’NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından hayatını kaybeden Taşcıoğlu’na Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

İmamoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

* Hayatlarını riske atarak çalışan bu sürecin kahramanları sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz.

* Koronavirüs tedavisi devam eden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti.

* Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dilerim.

“ÇOK AMA ÇOK ÜZGÜNÜM”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, corona virüsü teşhisi koyulan Cemil Taşcıoğlu’nun akıbetini oğlu Onur Taşcıoğlu’na sormuştu.

Taşcıoğlu, “Babam hala entube durumunda. Bağışıklık sistemi virüsle büyük mücadelede” yanıtını vermişti.

Taşcıoğlu’nun vefat haberi sonrası bir paylaşım yapan Kaftancıoğlu, “Cemil Hocamızı kaybettik. Çok ama çok üzgünüm” dedi.