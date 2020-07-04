Son dakika… Sağlık Bakanı Koca, güncel corona virüsü verilerini açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. Verilere göre, bugün 20 kişi hayatını kaybederken bin 154 yeni vaka tespit edildi. Bakan Koca, "İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla" dedi.