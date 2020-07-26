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Son dakika… Taziye dönüşü feci kaza: 3 kardeş olay yerinde hayatını kaybetti!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir köyde taziye dönüşü uçuruma yuvarlanan araç içinde bulunan 3 kardeş olay yerinde hayatını kaybetti.

21:46 -
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Son dakika… Taziye dönüşü feci kaza: 3 kardeş olay yerinde hayatını kaybetti!

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