Son dakika… Taziye dönüşü feci kaza: 3 kardeş olay yerinde hayatını kaybetti!

AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. İLGİLİ HABERMüjdat Gezen otobüs kazasıyla ilgili SÖZCÜ&#039;ye konuştu: Atatürk heykeli faciayı önledi. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-taziye-donusu-feci-kaza-3-kardes-olay-yerinde-hayatini-kaybetti-5954132","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-taziye-donusu-feci-kaza-3-kardes-olay-yerinde-hayatini-kaybetti-5954132","pageType":"yazi","pageIdentifier":5954132,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Taziye du00f6nu00fcu015fu00fc feci kaza: 3 kardeu015f olay yerinde hayatu0131nu0131 kaybetti!"});aip('newsArticle', {"identifier":5954132,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-taziye-donusu-feci-kaza-3-kardes-olay-yerinde-hayatini-kaybetti-5954132/","headline":"Son dakika&#8230; Taziye du00f6nu00fcu015fu00fc feci kaza: 3 kardeu015f olay yerinde hayatu0131nu0131 kaybetti!","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Atat\\u00fcrk","Elaz\\u0131\\u011f","istanbul","Kad\\u0131k\\u00f6y","kaza","M\\u00fcjdat Gezen","Sanat","son dakika","S\\u00f6zc\\u00fc"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"adilcan","dateCreated":"2020-07-26 21:46:59","datePublished":"2020-07-26 21:46:59","dateModified":"2020-07-26 21:46:59","info":"{"seo_news":"false"}"});