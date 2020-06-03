Son dakika… TSK’dan ihraç edilen personel sayısı açıklandı

OHAL’in kaldırılmasından bu yana Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın onayıyla 4 bin 562 personel TSK’dan ihraç edildi, 531 emekli askerin rütbeleri geri alındı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Amacımız bu teröristleri içimizden tamamen temizlemek, bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına engel olmak, buna müsaade etmemektir” dedi.

İKİ YIL SÜRDÜ

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016’da ilan edilen Olağanüstü Hal, yedi kez uzatıldıktan sonra 18 Temmuz 2018’de sona erdi. (İHA)