Son dakika… Yeni corona tedbirleri uygulanmaya başlandı

İçişleri Bakanlığı, bugün saat 20:00’den itibaren geçerli olacak şekilde corona virüsüne karşı alınan yeni tedbirlerle ilgili genelge yayımlamıştı.

Genelgeye göre alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10.00 ila 20.00 arasında hizmet sunabilecek. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00’den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Hafta sonları 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar da 13.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

* Bazı basın yayın kuruluşlarımızda sokağa çıkma kısıtlamasının bu akşam saat 20.00’de başladığı yönünde haberler mevcuttur.

* Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili ilk uygulama genelgede de belirtildiği gibi 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20:00’den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar olacaktır.

* Genelgemizde diğer belirtilen tedbirler ise restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya yerlerinin paket servis ve gel al şeklindeki hizmetleri ile diğer hususlar bu akşam 20.00’de yürürlüğe girmiştir.

BAKAN KOCA’DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sokağa çıkma sınırlamasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Koca, “Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması yarın başlıyor. Cumartesi saat 20.00’den Pazar sabah 10.00’a kadar. Pazar günü ise akşam 20.00’den Pazartesi sabah 05.00'e kadar. Zorunlu tedbirlere gönüllü tedbirlerle destek olmanızı bekliyoruz. Kendinize ek kısıtlar koyarsanız, seviniriz” dedi.

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