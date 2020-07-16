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Son dakika… Ziya Selçuk’tan LGS açıklaması

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz" dedi

10:37 -
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Son dakika… Ziya Selçuk’tan LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ve 8. Sınıf öğrencisinin girdiği LGS’nin sonuçları bakanlığın resmi sayfası sonuc.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı.

“O PUAN SİZİN DEĞİL…”

Sonuçların açıklanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şu ifadelere yer verdi:

* Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz.

* Hepiniz, en yüksek puanı alan öğrencimiz de en düşük puanı alan da sınava katılan, katılmayan, katılamayan tüm çocuklarımız, liselerimize şimdiden hoş geldiniz.

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Son güncelleme: 11:02 16.07.2020
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