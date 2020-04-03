Sözleşmeli öğretmen atama takvimi yayımlandı! 2020 Sözleşmeli öğretmenlik taban puan ve kontenjan listesi

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 2020 Haziran ayında ataması yapılacak olan sözleşmeli öğretmenlik için taban puan ve kontenjan listesini paylaştı. Sözleşmeli öğretmenlik takvimi de aynı dosyada yer aldı. İşte MEB’in 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi, taban puan ve kontenjan listesi…

2020 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU

2020 Haziran ayında yapılacak olan sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi yayımlandı.

2020 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ

GEREKLİ BELGELER NELER?

Atamaların Duyurulması ve Tebligat ile Göreve Başlama

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta

adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif

olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

– Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

– Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

– Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

– Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

– Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

– Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

– Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.