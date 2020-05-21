21 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Süper Loto’da kazanan rakamlar…

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen 657. hafta Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Şans oyunları arasında en fazla kazandıran oyunlardan olan Süper Loto’da bu haftanın şansı rakamları belirlendi. Geçtiğimiz haftalarda büyük ödül devretmiş ve yapılan son çekilişte 1 kişi 11 milyon 991 bin liralık büyük ödülün sahibi olmuştu. Bu akşam yapılan Süper Loto çekilişinde ise büyük ödül tutarı … olarak açıklandı. İşte Süper Loto’da haftanın kazanan rakamları…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto’nun 657. hafta çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapıldı. Noter huzurunda yapılan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye tutarı 1 milyon 817 bin TL olarak belirlendi. İşte haftanın sonuçları; 7-11-23-37-41-48



SÜPER LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.