Süper Loto sonuçları belli oldu, büyük ikramiye 35 milyonu aştı

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto’nun 3 Kasım tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto'da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor.

3 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto’nun 3 Kasım 2020 tarihli 41. çekiliş sonuçları şu şekilde; 10 – 11 – 12 – 21 – 25 – 49

BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI

Süper Loto’da bu akşamki çekiliş öncesi büyük ikramiye tutarı da açıklandı. Süper Loto’da büyük ikramiye devirlerin ardından 35 milyon 701 bin TL olarak belirlendi.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

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