Süpermarket girişindeki sosyal mesafe ve sıra kavgası karakolda bitti

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı çarşı merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir süpermarkete pandemi önlemleri kapsamında girişte sıra bekleyen vatandaşlar arasında bulunan iki kadın sosyal mesafe ve içeri girme sırası nedeniyle tartıştı.

1 YARALI, 1 GÖZALTI

Arkadan gelerek içeri girmeye çalıştığı iddia edilen 39 yaşındaki Z.S.’ye engel olmak isteyen 35 yaşındaki M.K. arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. M.K.’nın ittiği iddia edilen Z.S. merdivenlerden düşerek yaralandı.

Vatandaşların çağırdığı ambulans ile 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Z.S. tedavi altına alınırken M.K ise olay yerine gelen polisler tarafından ifadesi alınmak üzere Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

M.K.’nın ifadesinde “Arkadan geldi önümüze geçmeye çalıştı. 20 dakikadır sıra bekliyorduk, içeri girmeye çalışınca engel olmak istedim, ancak ben onu ittirmedim, geri giderken ayağı kayıp düştü. Ben de şikayetçiyim çünkü hem sıra beklemedi hem de sosyal mesafeye uymadı, insanların huzurunu bozdu” dediği öğrenildi.