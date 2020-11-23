Süpermarket yangında küle döndü

Muğla'nın Milas ilçesindeki İsmetpaşa Mahallesi Turgut Özal Caddesi'ndeki bir mağazalar zincirine ait (BİM) süpermarkette saat 05.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir apartmanın alt katında bulunan çıkan yangında apartmanın üst katlarında bulunan tedbir amacıyla evlerinden tahliye edildi.

SÜPERMARKET KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Hızla büyüyen yangına Muğla İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri 6 araç ve 16 itfaiyle eri ile müdahale etti. Yangının üst kattaki evlere sıçraması son anda önlendi. Yangın yaklaşık iki saat süren müdahale ile söndürülebildi. Süpermarket kullanılamaz hale geldi.

Mağazanın depo bölümünden başlayan ve mağazanın tamamının yanmasına neden olan yangının çıkış nedeni ile ilgili polis ve itfaiye ekibi soruşturma başlattı.