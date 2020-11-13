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Tarım ve Orman Bakanlığı endemik bitkinin yetiştiği alanı betonla kapladı

AKP’li Büyükşehir Belediyesi'nin, Bursa Uludağ Milli Parkı oteller bölgesinde yıkılan Büyük Otel'in yerine yaptığı tesise karşı açtıkları dava için keşfe giden DOĞADER ve Bursa Barosu heyeti, şoke eden bir gerçekle karşılaştı. Heyet, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Sarıalan bölgesinde yaptığı Macera Parkı için endemik bitki türlerinin bulunduğu toprak zeminin betonla kaplandığını tespit etti.

Halil ATAŞ
Güncellenme: 09:00, 13/11/2020
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DOĞADER’den Murat Demir, Bursa Uludağ Milli Parkı’nda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptırdığı Macera Parkı inşaatının beton dökülen alanında endemik bitki türlerinin olduğuna dikkat çekerek, “Bu durum Milli Parklar Kanunu’na aykırı” dedi.

“BÖLGEDE ENDEMİK BİTKİ TÜRLERİ VAR”

Uludağ Milli Parkı’nda korunması gereken alana beton döküldüğüni dile getiren DOĞADER üyesi Murat Demir, bu bölge endemik türlerin yeşerdiği, varolduğu, ürediği yerlere beton mikserleri ile beton dökülüyor. Öğrendiğimiz kadarıylada buraya bir macera parkı yapılmak isteniyor” ifadelerini kullandı.

“MİLLİ PARKLAR KANUNU’NA GÖRE BU BİR SUÇTUR” 

Uludağ’ın kendisinin bir macera olduğuna dikkat çeken, Demir, “Burada bu doğal yaşamı bitirip, betonlardan suni bir macera parkı oluşturmak isteniyor. Hemen az ileride Uludağ Milli Parklar Müdürlüğü var. Gerekli izinler alınmış ancak, yapılan bu inşaat Milli Parklar yasalarına aykırıdır. Kanuna görede suçtur. Buna izin verenleri de dava edeceğiz” şeklinde konuştu.

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AKP aydın Balık bitki Bursa dava Murat Demir Uludağ
Yayınlanma Tarihi:08:55,
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