Tarımda ‘torba yasa’ Erdoğan’ın talimatıyla geri çekildi

Gıda ve tarım alanında önemli düzenlemeler öngören torba yasanın TBMM’de görüşülürken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla geri çekildiği belirtildi.

Gıda konusunda yayınlara ceza getiren, gıdada taklit ve tağşiş, hobi bahçeleri, tarım arazilerinin korunması, tütün ve alkol ile ilgili önemli düzenlemeler öngören torba yasanın geneli üzerinde görüşmeler yapıldı. Maddelerin görüşülmesi gelecek hafta yapılacaktı.

BÜYÜK TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre, Gıdada “yanıltıcı yayın” gerekçesiyle ifade özgürlüğünü tehdit eden, gıda konusunda yayın yapan, açıklama yapan, görüş bildirenlere yönelik 20 bin liradan 50 bin liraya kadar ceza öngören tasarı büyük tepki çekmişti.

Torba yasa ile getirilmek istenen düzenlemeye karşı, birçok sivil toplum örgütünün imzasıyla sosyal medya üzerinden “GıdadaSansüreHayır” sloganıyla imza kampanyası başlatılmıştı. “Gıdaya Yönelik İfade Özgürlüğü Kısıtlanamaz” başlığı ile başlatılan kampanya kısa sürede büyük destek gördü.

HOBİ BAHÇELERİNİN DÜZENLEMLESİ DE ERTELENDİ

“Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı”nda yer alan hobi bahçelerine yönelik düzenlemeler de ertelenmiş oldu.

YENİDEN MECLİS’E GÖTÜRÜLECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, tasarının sivil toplum örgütleri ile birlikte ele alınarak daha kapsamlı ve daha kapsayıcı şekilde yeniden Meclis’e getirileceğini ifade etti.