Tecrübeli anketçiden bomba erken seçim yorumu: Hükümet reddediyor ama…

İktidar ve muhalefet cephelerinden gelen açıklamalarla erken seçim tartışmaları Türkiye gündeminden düşmüyor. SÖZCÜ’ye çarpıcı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mithat Baydur, hükümetin gidişat daha da kötü olmadan önce bir an önce erken seçime gitmek isteyeceğini düşündüğünü belirterek, “Sonbahardan sekerse ilkbaharda seçim olacağını düşünüyorum” demişti.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, corona virüsü salgınından kısa süre önce hükümetin farklı nedenlerden dolayı sonbaharda seçim ihtimalini düşünebileceğini belirterek şunları söyledi:

HÜKÜMETİN ÖN ALMA ÇABASI

* O günün şartlarında Türkiye’de ekonomik kriz denilebilecek bir süreç vardı. Toplum algısı genelde bunu gösteriyordu. Dolayısıyla hükümet bu süreç çok derinleşmeden, kriz olarak çıkmadan en azından bir adım atabilir.

* Bu arada ABD seçimlerinde Joe Biden’ın açıklamaları oldu ve kendisinin seçilmesi durumunda muhalefetle çalışacağı iddiaları öne çıktı. Dolayısıyla bu da özellikle Biden’n kazanma ihtimalini gören hükümetin bir ön alma çabası olabileceği düşündürüyordu.

DEVA VE GELECEK PARTİSİ NE KADAR OY ALIR?

* Bunların üst üste gelmesinin yanı sıra AKP’den kopan iki tane parti var. DEVA ve Gelecek Partisi. Bu iki partinin alabileceği oy oranları az ya da çok, ne kadar alır şimdiden öngörmek çok mümkün değil. Ama yüzde 52.4’le seçim kazanılmış, daha önce de 51.6’yla kazanılmış. Dolayısıyla bu partilerin 2.4’ün üzerinde oy alması matematiksel olarak çok kolay görünüyor.

HÜKÜMET HAZIRLIK GİBİ GÖZÜKÜYOR

* Bu fotoğraf bize bir erken seçim ihtimalini gösteriyordu. Ancak garip bir şekilde hükümet çok fazla derecede bu konuyu reddediyor. Bu kadar kesin reddetmesini doğrusu beklemiyorduk. Bu kadar net açıklama olmaz. Çünkü hükümetin bazı uygulamaları da seçim için hazırlık gibi görünüyor.

* Öncelikli olarak düşük faizli kredilerin insanlara verilmesi. Şu anda Türkiye’deki herhalde en yüksek konut satışı yaşanıyor. En fazla araç satışı ikinci elde yaşanıyor. Bunlar bir seçim yatırımı olarak görülebilir. Özellikle sağlık konusunda vatandaşa verilen destek… Ekonomi konusunda endişesini ifade ediyor ama sağlık konusunda da bir destek söz konusu.

İKİ GÜN ÖNCESİNDEN BİLE KARAR ALIRLAR

* Tam bu aşamada böyle bir erken seçim kararı çıkar mı? Doğrusu ben çıkabileceğini hatta ekim başında öyle bir karar olmasının Ankara’da da çok konuşulduğu için düşünmüştüm. Söylüyordum ama hükümet sert bir şekilde ‘erken seçim yok’ dedi.

* Ancak erken seçim kararları bir gün iki gün öncesinden olur. Çok öncesinde duyurulmaz ama normal şartlar altında bir ihtimal kapısını hükümet açık tutmuş olsa sanki kendileri açısından daha kolay olur. Ayasofya'nın açılıyor olması, ekonomideki sürecin bir erken seçime Türkiye'yi taşıyor olması gerekir. Veriler de böyle görünüyor.