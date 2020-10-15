Test sonucunu beklerken belediye toplantısına katıldı: Belediye başkanı dahil 50 kişi karantinada

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yapımı devam eden İnönü Bulvarı ile ilgili esnaf toplantısı düzenleyen Yatağan Belediyesi’nde Belediye Başkanı Mustafa Toksöz de dahil 50 kişi karantinaya alındı.

Karantina kararı, toplantıya katılan esnaf Mesut Günay’ın testinin pozitif çıkmasından sonra alındı.

Mesut Günay’ın corona virüse yakalanan eski belediye başkanı Hasan Haşmet Işık'ı hastanede ziyaret etmesinin ardından karantinaya alındığı ancak test sonucunu beklemeden toplantıya katıldığı ortaya çıktı.

TOPLANTIYA KATILAN 50 KİŞİ KARANTİNADA

Mesut Günay'ın test sonucunun pozitif çıkması ile Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Belediye Başkan Yardımcısı Birol Gülen, Zabıta Amiri İsmail Kaya ve Halkla İlişkiler Müdürü Cavit Yıldırım, Yatağan Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kuzu ile toplantıya katılan yaklaşık 50 kişinin karantinaya alındığı belirtildi.

Halkla İlişkiler Müdürü Cavit Yıldırım SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“İnönü Bulvarı'nda devam eden yeni çalışmalar ile ilgili esnafın isteği üzerine başkanımız toplantı düzenledi. Toplantıya corona virüsü testi yaptırdığı ortaya çıkan ve karantinada olan Mesut Günay da katıldı. Akşam saatlerinde Günay'ın testinin pozitif çıkması üzerine yaklaşık 50 kişi karantinaya alındık. Pazartesi Salı gününden itibaren karantinada olanların testleri yapılmaya başlanacak.”

SOSYAL MEDYADAN ÖZÜR DİLEDİ

Bu arada Mesut Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi;

*Yapılan Covid-19 test sonucumun, maalesef pozitif çıktığını üzülerek öğrendim. Son bir hafta içinde benimle temasta bulunan herkesin teyakkuz içinde olmasında fayda var.

*Bu bir durum ve herkesin içine düşebileceği, inisiyatif bile kullandırtmayan bir durum, buna katlanmak ve önlem almak dışında, şu an yapabileceğimiz hiç bir şey yok.

*Umarım bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatırız. Dualarınızı eksik etmeyin. Benden dolayı mağdur olan ya da olabilecek herkesten affımı rica ediyorum.