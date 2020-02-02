Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Trabzon’da Corona virüsü alarmı!

Trabzon'da polis ekiplerinin şüphelendiği Çinli turist için Corona virüsü alarmı verildi. Koruyucu kıyafetlerle hastaneye getirilen Çinli turistte virüse rastlanılmadı.

22:10 -
Haberler Gündem
Trabzon’da Corona virüsü alarmı!

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ‘Corona’ virüsü, Trabzon’da polisleri harekete geçirdi.

Van’dan aracıyla geldiği öğrenilen Çinli turisti gören polis ekipleri şüphelenerek aracı durdurdu.

Tanjant yolunda durdurulan Çinli turist için İl Sağlık Müdürlüğünden uzman bir ekip istendi. Uzman ekip tarafından giyilen koruyucu kıyafetlerle ambulansa alınan Çinli turist, Corona virüs şüphesi ile hastaneye getirildi.

Burada yapılan kontrollerde Çinli turistte Corona virüsüne dair bir bulguya rastlanılmadı. (İHA)

İLGİLİ HABERCorona virüsü için hazırlanan odaların görüntüleri ortaya çıktı!Corona virüsü için hazırlanan odaların görüntüleri ortaya çıktı!
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more