Tüm adaylara başarı-sağlık diliyoruz!

YKS saatlerinde evlerdeyiz eczane, fırın, market açık

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bugün ve yarın 2 milyon 433 bin 219 üniversite adayı ter dökecek. İçişleri Bakanlığı, YKS saatlerinde sokak kısıtlama genelgesini yayınladı.

YKS nedeniyle 81 ilde bugün 09.30 ile 15.00 saatleri arasında, pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” uygulanacak. Kısıtlama saatlerinde eczane, fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcı gibi iş yerleri açık olacak.

YKS'nin yapılacağı okulların etrafındaki kırtasiyeler de kapalı olmayacak. Vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla açık olan mekanlara gidebilecek…

Yerli ve yabancı turistler halk plajlarından yararlanabilecek, müze ve ören yerleri ile anıtları, ibadethaneleri, türbeleri ziyaret edebilecek. Şehirlerarası toplu ulaşım araçları da hizmet verecek.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca YKS'ye girecekler için dün açıklama yaptı. Koca mesajında “Hepimizin başına gelen, YKS'de sizin de başınıza gelecek. Sınav kaygısından kaynaklanan anlık unutmalar, beyninizin size şakasıdır. Bugün iyi dinlenin. Uykunuzu tam alın. Kahvaltıda aceleci olmayın. Sınavda, kapıdan içeri girerken geride kalanları unutun” diyerek adaylara moral verdi.